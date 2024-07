Vigili, addio alla carta. Multe sul cellulare grazie ai fondi del Pnrr

Salto sul digitale finanziato dal Pnrr, addio spese postali, la multa adesso si riceve e si paga sullo smartphone. Vimercate adotta Send, la nuova piattaforma ”legale“ che notifica le violazioni al Codice della strada direttamente sul telefonino: in città si parla di 15mila sanzioni l’anno che sfiorano il milione di euro, una montagna di denaro destinata a viaggiare on line.

Nuovo passo della Giunta per alleggerire la burocrazia e tagliare spese accessorie che pesano quando si tratta di rimediare a un errore versando quello che tutti gli automobilisti percepiscono come un salasso, anche se hanno torto. Diventa sempre più veloce e sempre più a portata di mano fare il punto della situazione soprattutto per i trasgressori seriali, che rischiano di accumulare debiti sballando il bilancio familiare. Per loro adesso c’è la corsia via web garantita dal Piano di ripresa e resilienza. Si fa tutto con il cellulare: dalla ricezione al pagamento saltando l’addebito e la raccomandata giudiziaria, l’inequivocabile busta verde bestia nera di chi al volante esagera schiacciando sull’acceleratore, o degli habitué della sosta selvaggia. L’attivazione avviene attraverso l’App Io che permette di visualizzare la sanzione e saldare il dovuto. Si possono indicare anche una e-mail o un numero di telefonino per ricevere gli avvisi, unico paletto per utilizzare il nuovo servizio è essere in possesso di un domicilio informatico. "I pagamenti – spiega il Comune – possono avvenire anche direttamente sul sito del Servizio notifiche digitali che recapita le comunicazioni istantaneamente. L’aggiornamento è davvero in tempo reale. Così abbiamo aperto anche un altro canale di archiviazione all’insegna della sicurezza. L’infrastruttura nasce da una sinergia fra PagoPa e il Dipartimento per la trasformazione digitale di Palazzo Chigi". Ci faranno un pensierino i 275 che l’anno scorso hanno occupato posti riservati ai disabili pizzicati dagli agenti. Nel complesso di tutte le multe staccate nel 2023 780mila euro arrivavano da infrazioni al Codice, 110mila invece sono state elevate a società proprietarie di veicoli e 116mila euro sono spese di procedimento. Un tesoretto mai del tutto recuperato perché c’è sempre chi fa orecchi da mercante.