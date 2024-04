Viene multato per divieto di sosta. Botte e minacce di morte ai vigili

Aggredisce gli agenti per un divieto di sosta: arrestato. È successo a Monza in via Solferino all’incrocio con via Mauri, quando una pattuglia della polizia locale, su segnalazione di un cittadino, è intervenuta per la presenza di un veicolo in sosta irregolare e che intralciava la circolazione. Quando gli agenti hanno accertato l’infrazione e posizionato il preavviso di pagamento della multa sul parabrezza, si è avvicinato il proprietario dell’auto, S.C., un 46enne residente a Muggiò pregiudicato anche per reati analoghi e sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di Muggiò, che ha iniziato ad inveire pesantemente contro i vigili, minacciandoli di morte e di volere dar fuoco sia a loro sia al veicolo di servizio. Gli agenti non si sono fatti intimorire e anzi hanno proceduto con la richiesta all’uomo dei documenti di identità. E proprio a causa delle successive attività di identificazione, che hanno fatto ancora più infuriare l’automobilista, il 46enne ha aggredito gli agenti e, dopo una breve colluttazione, è quindi stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Poi è stato accompagnato al comando della polizia locale per essere trattenuto per la notte in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida fissata per ieri mattina al Tribunale di Monza. Gli agenti hanno accompagnato il muggiorese a palazzo di giustizia per il processo con rito direttissimo davanti al giudice del Tribunale monzese Carmelo Di Paola, che ha convalidato il suo arresto, disponendo per l’imputato, in attesa del giudizio nel merito delle accuse rinviato al 29 aprile, la misura cautelare dell’obbligo di quotidiana presentazione alla polizia giudiziaria di Monza e di dimora nel Comune di residenza.

S.T.