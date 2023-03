Viaggio nella Brianza “segreta“ Il Fai apre la sala regia del Gp e la caserma dei carabinieri

di Martino Agostoni

Fine settimana alla scoperta di cinque dei luoghi più particolari di Monza e del territorio, spazi difficilmente accessibili durante l’anno come cascina Cernuschi, sede del posto fisso dei carabinieri a cavallo nel Parco, oppure i box, la “control room“ fino anche al podio pensile dell’autodromo oppure gli ambienti naturali attorno al circuito. E poi non può mancare il patrimonio culturale locale con la possibilità di seguire una visita guidata per conoscere tutti i dettagli della rinnovata facciata del Duomo oppure vedere da vicino gli oltre 40 metri di vetrate artistiche realizzate da Aligi Sassu nella sala consiliare del Comune di Giussano.

Sono le occasioni delle Giornate Fai di Primavera organizzate dalla delegazione Fai di Monza, assieme al Gruppo Giovani. Per quanto riguarda il territorio monzese sono stati scelti cinque itinerari che saranno gestiti grazie a 170 volontari Fai impegnati per l’accoglienza e le visite culturali, insieme a 50 Apprendisti Ciceroni dell’istituto Leone Dehon e dell’istituto tecnico Martino Bassi di Seregno. Gli orari per le visite sono dalle 10 alle 18 con partenze dei gruppi ogni 20 o 30 minuti, mentre per partecipare bisogna prenotare dal portale giornatefai.it oppure recarsi sul posto e verificare le disponibilità: quest’ultima possibilità non è permessa per le visite a cascina Cernuschi dove è obbligatoria la prenotazione perché - in quanto sede dei carabinieri - è da considerare un sito militare. Per tutti gli itinerari è richiesto un contributo minimo a partire da 3 euro a sostegno del Fai, mentre per le nuove iscrizioni al Fai durante le due giornate - che danno diritto all’accesso prioritario nei luoghi di visita - è previsto lo sconto di 10 euro a 29 euro anziché 39.