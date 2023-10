Viaggio nei sentimenti di una bambina sola

Un segreto del passato che torna a galla e una bambina abbandonata dal padre, diventata ormai ragazza, alle prese con la sofferenza e le questioni irrisolte. Un viaggio nei sentimenti e nelle emozioni, alla ricerca di un senso. Sono gli elementi che si intrecciano nel nuovo romanzo della scrittrice bovisiana Alessia Figini, appena pubblicato con il titolo “Sono venuta a prenderti“ per i tipi di Morellini editore: l’autrice brianzola ne parlerà martedì alle 21 in un incontro nella biblioteca civica di viale Sant’Aquilino, organizzato dal Comune. La 46enne di Bovisio, apprezzata per la capacità di scavare nelle psicologie dei personaggi, è al suo secondo libro dopo l’opera d’esordio “La luce all’improvviso“ e alcuni racconti usciti in antologie. Ingresso libero. Prenotazioni allo 0362580717 o scrivendo a varedo@brianzabiblioteche.it.

F.L.