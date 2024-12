Viaggio al centro della musica. Dialetto, beat anni ’60 e techno

Due cantautori tra i più raffinati in circolazione, insieme a due talentuosi musicisti per un’appassionata e irriverente rilettura di alcune pagine della musica italiana, mettendo assieme pezzi degli anni Trenta, il beat dei ‘60, le ballate della canzone d’autore, il folk e brani in dialetto, per un viaggio attraverso il tempo. E poi una serata da ballare sui ritmi della techno, un festival che mescolerà rock e cantautorato e il grande cinema. Il Bloom di Mezzago mette in cantiere una settimana di concerti e appuntamenti per tutti i gusti. La sera di Natale, mercoledì alle 20.30, ci si potrà accomodare tra le poltroncine rosse di BloomCinema per gustare la commedia francese “L’Orchestra Stonata - En Fanfare“ di Emmanuel Courcol, mentre dalle 22.30 ci si potrà scantenare con “Dance with Santa“, dj-set che spazieranno dalla psytrance all’hardcore e vedranno alternarsi in console David e il Brianza Alcol Team: il primo mixa techno, bassline travolgenti e melodie evocative; i secondi coinvolgeranno a ritmo di hardcore, techno, psytrance e jungle. Ingresso libero. Giovedì alle 21 le atmosfere saranno tutt’altre con “Canzoni che balzano attraverso i secoli“, storico spettacolo-concerto che torna dopo 10 anni grazie alla voglia dei suoi ideatori di proporre ancora una volta quell’inedita mescolanza di brani poetici e divertenti in grado di spostare un po’ di luce sulle persone, mettendo assieme epoche e stili differenti, tra pezzi di prima che scoppiasse la guerra, qualche brano del beat anni Sessanta, qualche ballata di cantautori e pezzi in dialetto.

A salire sul palco di via Curiel sarà una band composta dai cantautori Lorenzo Monguzzi (nella foto) e Stefano Vergani, dal cantautore e chitarrista Charlie Cinelli e da Luca Butturini. Biglietto d’ingresso 10 euro. Sabato sarà ancora musica con il festival “Penz & Frenz vol.2“, una serata che riunirà 6 diversi artisti e gruppi legati da anni, che si alterneranno dalle 20 sul palco con canzoni originali, generi differenti e la stessa passione: ci saranno Luna, il cantautore nuova stella dell’indie-pop Marchettini, la band alternative rock dei Latente, i Seriole, i cantautori Penz e Luca Annoni. Ospiti speciali i Voodoo Funk Monsta col loro esplosivo mix di funk, rock e funkcore. Ingresso libero. Domenica, infine, alle 17.30 proiezione del film d’animazione “Flow - Un mondo da salvare“, per capire che l’unione fa la forza, e dalle 18 “Galà d’inverno“ con esibizioni di pole dance su set acustico dei musicisti Arianna Lo Coco e Giulio Frigerio.