Viaggio a Napoli con piano e voce

La storia della canzone partenopea, classica e tradizionale, da ripercorrere in un viaggio ideale tra il golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana, guidati da un pianista e da una soprano. E poi il grande jazz, riletto da un trio d’eccezione. Sono i due concerti che animeranno il fine settimana del centro culturale teatro OppArt di via Giovanni da Sovico. Venerdì alle 20 l’appuntamento sarà con lo spettacolo “Comme se canta a Napule...“, un’immersione nel repertorio della canzone napoletana proposto dal duo formato dal soprano Sofia Maria Riva alla voce e da Francesco Parravicini al pianoforte (nella foto). Sabato alle 21, invece, cambio d’atmosfera e di genere con il concerto dei Jazz Tales, un trio composto da Giancarlo Porro ai sassofoni, Alessio Sabino alla tromba e alla chitarra e Fabrizio Bernasconi al pianoforte: il gruppo farà emozionare con una proposta che spazia dagli standard jazz più tradizionali fino a brani di autori moderni. Prenotazioni a biglietteria@oppart.it. Per informazioni si può contattare lo 039/9008448.

F.L.