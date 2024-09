Viaggiare senza barriere. In stazione apre la Sala Blu

Dopo 10 anni di battaglie a suon di articoli, carte bollate, discussioni in consiglio comunale e confronti tra la giunta e Rfi, finalmente la stazione di Villasanta sarà accessibile anche alle persone con disabilità. Da lunedì sarà attiva la Sala Blu. Si tratta di un servizio di assistenza gratuito offerto da Rfi (ma previa prenotazione con almeno 48 ore di anticipo) riservato ai viaggiatori a ridotta mobilità e con disabilità. Una battaglia iniziata proprio a Villasanta da Davyd Andryiesh, uno studente di origine ucraina ma da sempre residente in paese che dalla nascita è costretto sulla sedia a rotelle. Davyd, senza aiuto, non poteva accedere da solo sul treno perché c’è un grande dislivello con la banchina. Davyd accoglie la notizia dell’istituzione della sala blu con piacere, ma è una soddisfazione a metà. "È una piccola vittoria, ma perché i treni siano davvero accessibili è necessario sistemare la banchina – spiega –. Ad Arcore lo hanno fatto nel 2016 in occasione della visita del Papa a Monza. Peraltro non è un servizio che io potrò utilizzare: o meglio potrò chiederlo quando parto dalla stazione di Villasanta diretto a Milano, ma al ritorno dovendo prenotarlo con 48 ore di anticipo, sarà impossibile. Se quel giorno non riesco a prendere il treno in orario perché esco tardi dall’università o perché non riesco a salire in metropolitana e a raggiungere la stazione di Garibaldi come faccio?".

Davyd, componente nella lista civica Io scelgo Villasanta, ha annunciato che sabato e lunedì il gruppo organizzerà una raccolta firme per chiedere un ulteriore ammodernamento della stazione e presenterà un’interrogazione sul tema nel prossimo consiglio comunale. Dall’inizio di quest’anno sono stati otre 50mila i servizi effettuati in Lombardia attraverso la Sala Blu di Milano Centrale, che coordina le attività nelle 40 stazioni regionali del circuito. "Con l’ampliamento del circuito della Sala Blu il Gruppo FS Italiane intende essere ancora più vicino alle persone che ogni giorno viaggiano in treno e utilizzano le stazioni", fanno sapere dall’azienda. Per prenotare il servizio è possibile inviare una mail a SalaBlu.MILANO@rfi.it oppure telefonare al numero verde 800906060 (02-323232 da cellulare).