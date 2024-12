Via le barriere architettoniche dalla palestra

Addio barriere architettoniche nella palestra della scuola media Leonardo da Vinci. Il progetto punta a migliorare l’accessibilità e l’efficienza degli spogliatoi e delle tribune attraverso una serie di opere strutturali e impiantistiche. Al piano interrato saranno realizzati quattro nuovi locali accessibili alle persone con disabilità, uno per ogni spogliatoio, dotati di lavabo, doccia a pavimento e wc. Per migliorare l’efficienza, l’erogazione dell’acqua nei lavabi e nei wc sarà regolata da dispositivi elettronici programmabili. Gli interventi prevedono, nello specifico, la demolizione e il rifacimento delle strutture esistenti per due degli spogliatoi, mentre negli altri due, destinati agli arbitri, i nuovi locali saranno costruiti senza necessità di demolizioni. Anche al piano terra si interverrà sugli spogliatoi, analogamente al piano interrato, demolendo le strutture esistenti, inclusi sanitari e rivestimenti. Gli impianti idrici ed elettrici saranno realizzati ex novo, mantenendo i collegamenti esistenti con il piano interrato. Nella tribuna posta di fronte alla postazione dei giudici di gara, inoltre, all’altezza dell’ultimo gradone, si procederà con un ampliamento della superficie al piano delle uscite di sicurezza. L’ampliamento consentirà di alloggiare persone con ridotta capacità motoria, garantendo una buona visibilità del campo di gioco. L’area sarà utilizzata, in fase di uscita, come "spazio calmo", trovandosi sul percorso di esodo, in corrispondenza delle uscite di sicurezza. L’intervento ha un costo di 315mila euro, con i lavori che si concluderanno entro settembre 2025.

A.S.