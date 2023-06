Monza, niente auto in via Bergamo fino all’una. Tutto quello che c’è da sapere

Monza, 9 giugno 2023 – In attesa dell’istituzione di una “Ztl della movida” permanente per la zona di via Bergamo è arrivata, con la fine delle scuole e l’avvio della stagione estiva, l’ennesima proroga dell’ordinanza di chiusura serale al traffico, da giovedì a sabato, della strada più frequentata della vita notturna di Monza. Rispetto allo stesso tipo di provvedimento in vigore fino all’1° giugno, la nuova proroga che pedonalizza via Bergamo, via De Gradi con la diramazione su via Talamoni e via Santa Margherita, sposta in avanti di 1 ora la movida nelle serate di venerdì e sabato, con l’orario in cui la strada è riservata a pedoni e alla possibilità dei locali di mettere i tavolini fuori che passa da mezzanotte all’una.

Il divieto di circolazione entra in vigore nei tre giorni alle 19.30, ma solo il giovedì termina alle 24 mentre venerdì e sabato prosegue fino all’una. La nuova ordinanza prevede una durata breve, fino al 16 luglio, una soluzione che lascia intendere che per il resto dell’estate, verranno presi altri provvedimenti. Una prospettiva confermata dall’Amministrazione comunale che da tempo ha avviato un confronto periodico con i residenti della zona, gli esercenti e i rappresentanti della consulta di quartiere con l’obiettivo di raggiungere un compromesso tra l’esigenza di giovani e locali di avere una zona molto frequentata e vivace la sera e le necessità di sicurezza e tranquillità per chi abita nelle vicinanza. "Confermiamo - spiegano con una nota gli assessori al Commercio e alla Mobilità Carlo Abbà e Giada Turato - la volontà di proseguire un percorso più strutturato nelle prossime settimane, che porterà all’istituzione di una vera e propria Ztl per quella zona. Intanto questa soluzione propone un punto di incontro tra la volontà di supportare le attività degli esercenti e i diritti dei residenti oltre al necessario profilo di sicurezza della viabilità". Fino al 16 luglio, il divieto di transito riguarda il tratto di via Bergamo compreso tra via Pesa del Lino e via Canova. Pertanto tutti i veicoli in prossimità dell’incrocio con via Pesa del Lino hanno l’obbligo di svolta a sinistra. L’attraversamento di via Bergamo da via Enrico da Monza a via Durini è consentito a passo d’uomo.

Per quanto riguarda via de Gradi il divieto comprende il tratto da via Vittorio Emanuele e via Visconti, per via Talamoni il divieto si applica da via Santa Margherita all’intersezione con via de Gradi e per via Santa Margherita da via Porta a via Talamoni.