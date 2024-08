Via Bergamo si è fatta più bella. Riqualificato anche l’ultimo tratto

Vista in prospettiva, oggi via Bergamo appare bella come non mai, con un aspetto coerente e grazioso di strada e marciapiedi lastricati da cima a fondo che la rendono ancor più pittoresca e accogliente.

Sono stati completati l’altro ieri pomeriggio i lavori che l’hanno vista chiusa, per il tratto finale compreso dal civico 28 al civico 32f (fino all’incrocio con via Canova), dal 17 giugno, finalizzati proprio a riqualificare i marciapiedi e il manto stradale, con l’obiettivo di renderli coerenti con il resto della via. Ora, grazie all’intervento appena concluso, anche il tratto finale ha una nuova pavimentazione stilisticamente amalgamata con l’ambiente circostante, per una riqualificazione che ha coperto in tutto una superficie di circa 685 metri quadrati. La pavimentazione stradale è stata rifatta abbassando la strada - prima allo stesso livello del marciapiede - per uniformarsi al precedente tratto già ristrutturato. Ciò è stato possibile grazie alla modifica delle pendenze e allo spostamento delle caditoie, che hanno permesso di riposizionare in quota i tombini. La prima fase dei lavori è consistita nella rimozione dello strato superficiale di asfalto, del materiale di riempimento e di circa 25 centimetri di ghiaia che costituiva il sottofondo stradale. Poi per la nuova pavimentazione sono state utilizzate lastre di porfido e serizzo, su cui è stato poi realizzato un attraversamento pedonale in continuità con i passaggi già realizzati nel tratto precedente. L’intervento, finalizzato anche a migliorare la qualità della strada e dei marciapiedi, completa così la coerenza estetica di una delle vie più vive e frequentate della città, punto nevralgico della movida cittadina. I lavori, dal valore complessivo di 232mila e 868 euro, sono stati realizzati nell’ambito di una convenzione in corso a cura e spese dell’operatore. A mancare per ora sono solo le essenze arboree previste dall’intervento, che verranno piantumate a inizio autunno, stagione più favorevole per la messa a dimora del verde. Va ricordato inoltre che il tradizionale mercatino dell’antiquariato, saltato per via dei lavori il 23 giugno, si svolgerà nella giornata del 27 ottobre.

"L’intervento – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti – restituisce ai cittadini una nuova via Bergamo, valorizzando come merita una strada storica e oggi più che mai apprezzata e frequentata".

"Di questo intervento – osserva l’assessore al Turismo e al Commercio Carlo Abbà – beneficeranno tutti: commercianti, cittadini e visitatori. Si aggiunge da oggi un altro tassello all’offerta di attrattività di Monza. A breve verranno attivate le nuove Ztl e poste le nuove lampade led mancanti, previste dal piano di rinnovamento di Acinque".