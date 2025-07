Vetrine sempre accese . Nelle vie del centro shopping, libri e tango

Giovedì negozi aperti anche dopo le 19.30. Si chiama “L’estate brilla ogni giovedì“ l’iniziativa che promuove lo shopping serale nel cuore di Monza, da giovedì 3, per tutto luglio, e poi nei giovedì di settembre 4, 11, 18 e 25. Non solo shopping per le serate estive, ma anche eventi di musica e dj set. Il programma completo comparirà nelle prossime ore sul sito turismo.monza.it. Dopodomani dj set in largo Mazzini, vicino alla Rinascente (dalle 19 alle 23).

La festa continua tra piazza Carrobiolo e piazza San Pietro Martire, a cura di Amerigo e Midali che insieme alla scuola di danza latino americana “Bailaconmigo“ propone un’esibizione di salsa e bachata a cura dei maestri della scuola che faranno ballare tutti gli appassionati. "Finalmente siamo riusciti a ripartire con l’iniziativa estiva dei negozi aperti – commenta Alessandro Fede Pellone, segretario di ConfCommercio – riprendendo una tradizione di anni addietro, sospesa nel periodo della pandemia Covid e poi non più ripresa". Giovedì 10 la musica continua col tango tra via Carlo Alberto e largo Mazzini, giovedì 17, notte bianca in via Carlo Rota con street food offerto dai negozi della via, artisti di strada, Djset, esibizione di karate e di danza della scuola Dance Heart ed esposizione di auto. L’intenzione di ConfCommercio è di connotare ogni zona come centro di interesse: se via Carlo Alberto apre alle danze, via Italia darà un taglio culturale, a cura di Libri & Libri. Come spiega l’assessore al commercio Carlo Abbà: "L’intenzione è far conoscere i negozi di vicinato e far frequentare il centro non solo nei fine setttimana".

Cristina Bertolini