Verano tra storia e natura. Servizi, scuole, trasporti:: "Qui tutto è a portata di mano"

Un paese a misura d’uomo che offre una vasta gamma di servizi, con accessi facili e comodi per residenti e visitatori. "Uno dei maggiori pregi della vita a Verano è la comodità dei servizi - commenta Gessica Tropea, impiegata e mamma -. Tutto quello di cui necessito è a portata di mano: il supermercato, la farmacia, la scuola, la posta. I servizi essenziali sono vicini, permettendo spostamenti facili a piedi o in bici senza dover usare sempre l’auto". Un paese dove storia e natura si intrecciano, offrendo un viaggio tra cultura, tradizioni e Valle del Lambro. Storia e forte senso della comunità per Marco Longoni, insegnante cresciuto in paese: "Una realtà con una storia appassionante della quale rimangono molte testimonianze sparse sul territorio. Una comunità animata dalla presenza di associazioni locali, parrocchia e oratorio, che con le loro attività sociali e culturali contribuiscono a tenere viva la condivisione e i legami tra le generazioni". Per Ferruccio Buzzi, pensionato che da sempre vive a Verano, è la Valle del Lambro a far luccicare gli occhi: "Abito qui da tutta la vita e proprio la Valle del Lambro è uno dei validi motivi per vivere a Verano. Un territorio che costeggia il fiume con i suoi percorsi ciclopedonali che va tutelato e ancor più valorizzato. Spero rimanga un paese tranquillo. Dai trasporti alle scuole, fino ad arrivare all’associazionismo cattolico, sportivo, ricreativo e sociale: qui tutto funziona. Verano inoltre è in una posizione strategica, sono facilmente raggiungibili le località turistiche delle zone di Lecco e Como".

In realtà, anche se davvero è un Comune a misura d’uomo, Verano non ha la ferrovia. C’è un bus per raggiungere la stazione di Seregno, oppure gli scali di Carugo/ Giussano e Besana, dove passa il Besanino. Quello che i residenti percepiscono è un paese dinamico, dove la socialità anima la comunità. Associazioni attive e cittadini uniti trasformano ogni iniziativa in un’opportunità di crescita, partecipazione e condivisione, creando un ambiente ricco di energia e voglia di fare. Marco Marino Impiegato si è trasferito in Brianza da 14 anni e vive in paese da alcuni mesi. "Quando io e mia moglie dovevamo scegliere l’asilo per nostra figlia, abbiamo deciso di iscriverla al parrocchiale di Verano. Da lì abbiamo iniziato a partecipare a tutte le attività che venivano organizzate. Devo dire che ci siamo sentiti immediatamente accolti, ma soprattutto ci siamo sentiti subito parte attiva di una comunità viva che ha voglia di fare. Verano è un piccolo paese ben servito, non troppo lontano da una grande metropoli come Milano, ma che rimane comunque nel verde. Anche per i bambini ci sono tanti spazi e servizi".

E le associazioni cosa dicono? Sergio Elli è il presidente del “Glicine”: "Siamo oltre quaranta volontari dedicati al trasporto di disabili, malati, anziani. Collaboriamo con l’amministrazione comunale e con i servizi sociali e nel 2024 abbiamo superati i 4.500 servizi. La nostra associazione è unica in Brianza, siamo apprezzati da tutti". Nel Comune di Verano ci sono tre plessi scolastici distinti che compongono l’istituto omnicomprensivo. C’è poi il nido comunale, mentre la parrocchia ha una sezione primavera e la scuola dell’infanzia. Dal punto di vista comunale sono attive le scuole dell’infanzia, la primaria e la media. Per chi vuole fare sport c’è la piscina e l’Asdo Verano per il calcio, oltre alla Polisportiva veranese dove si pratica la pallavolo. La squadra di calcio milita in seconda categoria, il volley è in serie D.