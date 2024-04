Verano, Carate e Briosco alleate. Pronto il Distretto del commercio

Nasce il Distretto del commercio tra Verano, Carate e Briosco. Dopo due anni di gestazione, il progetto proposto dal Comune di Verano è pronto ad arrivare in Regione. Le tre Amministrazioni stanno definendo gli ultimi passaggi burocratici per autorizzare Carate, in qualità di capofila, a presentare l’istanza in Regione per ottenere il via libera al Distretto “Cuore della Brianza“. Una realtà fondamentale per sostenere l’economia locale: i bandi regionali che periodicamente vengono attivati per finanziare il settore del commercio infatti sono accessibili solamente ai Distretti.

"Siamo molto soddisfatti – ammette il sindaco di Verano, Samuele Consonni (nella foto) – per avere raggiunto questo risultato insieme a Carate e Briosco, col supporto dell’ufficio Confcommercio di Desio, in quanto è necessario coinvolgere almeno 15.000 abitanti e Verano non avrebbe potuto procedere da sola. Speriamo di poter incrementare l’azione svolta sino ad ora a favore delle attività commerciali". "L’impegno è animare le attività – aggiunge il vicesindaco Paolo Caglio –. Il Distretto consente la partecipazione a bandi, l’accesso a finanziamenti e un maggior sostegno a quanti vogliono aprire un’attività. L’obiettivo dei Distretti del commercio è di incentivare ed innovare il commercio urbano, favorendo l’equilibrio fra i vari format commerciali e il rafforzamento dell’identità dei luoghi". In Lombardia ad oggi si registrano 173 Distretti del commercio, 14 quelli in provincia di Monza e Brianza, di cui 6 Distretti diffusi di rilevanza intercomunale e 8 Distretti urbani del commercio, costituiti cioè da un unico Comune.

Sonia Ronconi