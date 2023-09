Ventenne al volante si schianta contro le auto parcheggiate

Nella notte tra venerdì e sabato c’è stato uno schianto in via Alberto da Giussano. Il fatto è avvenuto alle 4 e subito sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola vettura finita contro ad altre parcheggiate a lato strada. La vettura, guidata da un giovane di 20 anni, è uscita distrada lungo la carreggiata in direzione del centro e di piazza 11 Febbraio, all’altezza dell’incrocio con via Galimberti e via 25 Aprile. Subito sono stati allertati i soccorsi ed è arrivata un’ambulanza della Croce Verde che, tra l’altro, ha la sua sede proprio di fronte al luogo del ribaltamento oltre ai carabinieri e alle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lissone. Il ventenne è stato poi accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Fortunatamente nulla di grave solo un grande spavento.

Son.Ron.