Veleni, rumori e deforestazione raccontati dagli studenti

Dall’inquinamento sonoro alla deforestazione, al disastro dell’Icmesa di Seveso: all’istituto Hensemberger si parla di impatto antropico sul mondo che ci circonda. Alcune classi terze del liceo e Itis Hensemberger hanno presentato i lavori da loro creati nell’ambito dell’ alternanza scuola-lavoro, finanziato dal Pnrr, sulla comunicazione scientifica, relativa al mondo che cambia. Guidati dai tutor Stefania Radaelli e Giuseppe Magnelli, da una idea della professoressa Barbara Redigolo, sotto la guida dell’esperto di comunicazione e realtà virtuale Franco Gengotti, hanno affrontato in maniera creativa i problemi dell’impatto antropico sull’ambiente. Un argomento serio che ieri è stato esposto dagli studenti utilizzando interviste ai burattini, canzoni, simulazione di telegiornali.

I ragazzi hanno presentato un video didascalico sull’inquinamento sonoro; intanto, in fondo alla sala, hanno cominciato a produrre rumori disturbanti con tamburello, piffero e tromba, per renderne tangibile il fastidio. Altri hanno accompagnato un video sulla deforenstazione con un inquietante rumore di motosega. Un rapper ha scritto un brano rap sull’autodistruzione della specie umana. Il percorso ha coinvolto i ragazzi per 20 ore in classe, durante le quali Franco Gengotti li ha stimolati anche sul disatro dell’Icmesa di Seveso, di cui gli adolescenti di oggi non sapevano nulla. Altri hanno lavorato sull’intelligenza artificiale e l’uso di ChatGPT. C.B.