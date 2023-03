Velate diventa la capitale del rugby Ottocento ragazzini in campo per vincere il Trofeo Carnevale

di Barbara Calderola

Dodici club in arrivo da tutta la Lombardia, 800 under 13 pronti a sfidarsi al Trofeo Carnevale nato 41 anni fa in città, uno dei più longevi nella storia del rugby. La prima volta è stata nell’anno d’oro del Mundial, ma il magico 1982 in Brianza ha portato fortuna anche alla palla ovale.

E oggi il torneo di Usmate è uno degli appuntamenti più blasonati, un vanto per il Rugby Velate che organizza e per il Comune che sostiene società e tifosi. In campo, giovanissimi, e le sfide, sabato e domenica, fra categorie 7-9 anni e 11-13 che si affronteranno al Centro sportivo di via Luini con il patrocinio della Regione e della Federazione.

Protagonista, il gioco nel solco di una tradizione che merita di essere celebrata: ricerche approfondite hanno confermato che la competizione di casa è un punto di riferimento promosso da una società che gode di ottima salute con un numero di iscritti importante, 300, tale da farne il polo brianzolo d’eccellenza per la disciplina. Ma sono i numeri a decretarne di anno in anno l’importanza. Il calendario prevede 50 partite in due giorni e altrettanti volontari che si occuperanno della macchina logistica, accoglienza e ristoro di un evento al passo con i tempi e come tale rigorosamente "plastic free e rispettoso dell’ambiente".

"L’amministrazione supporta il torneo con entusiasmo e ammirazione e lo ospita nella convinzione che momenti come questo consentano alle giovani generazioni di comprendere i valori più autentici del mondo dello sport – dicono la sindaca Lisa Mandelli e la consigliera delegata Lucia Traversi –. Per un weekend il nostro comune diventerà la casa del rugby lombardo con società e famiglie in arrivo da ogni angolo della Regione. Sarà innanzitutto una sfida da vivere e alla quale partecipare con slancio".

E non potrebbe che essere così nella Città del Rugby.

Il riconoscimento nazionale è arrivato a Usmate Velate grazie all’impegno della società e dell’amministrazione sin dalla lontana stagione 2007-2008 e il Trofeo Carnevale, fiore all’occhiello del club, è stato una vetrina per grandi campioni, da Alessandro Troncon, ai fratelli Mirco e Mauro Bergamasco a Carlo Festuccia.

Sono passati tutti da qui.