Velasca, Oreno e Ruginello “orfane“ di 18 bancarelle

Sei zone scoperte, 18 postazioni disponibili, tre per ciascuna via, Vimercate tasta il polso agli ambulanti per potenziare l’offerta commerciale in aree sguarnite della città, a cominciare dalle frazioni. Per ora è un sondaggio, ma se le richieste ci saranno, ed è quasi scontato che vada così, l’assegnazione avverrà tramite bando. Le bancarelle servono a Velasca (via Kennedy), Oreno (via Carso), Ruginello (via Diaz) e poi nelle vie Cremagnani, Fiume e Brianza, punti importanti dove le vetrine scarseggiano e il Comune pensa a rimediare. "La durata della concessione sarà pari a cinque anni, non rinnovabile tacitamente", spiega l’Amministrazione. In questa prima fase saranno ammesse tutte le categorie merceologiche - alimentari e non -, chi è interessato può proporre la propria modalità di utilizzo di qualsiasi durata "purché non inferiori a una mezza giornata alla settimana e per un periodo minimo di sei mesi l’anno".

Le domande devono essere inviate entro venerdì 15 novembre solo via pec all’indirizzo vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it. Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello unico tecnico inviando una mail all’indirizzo sut@comune.vimercate.mb.it, oppure telefonando ai numeri 039/6659215 (231). Tutta la documentazione necessaria è disponibile sul sito del Municipio.

Bar.Cal.