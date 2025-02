Vede due ladri nella sua ditta e li fa arrestare

I carabinieri della Stazione di Lentate sul Seveso hanno fatto scattare le manette ai danni di due uomini di 47 e 40 anni, entrambi di nazionalità romena, senza fissa dimora, già noti all’ufficio. I due sono stati pizzicati in flagranza di reato di tentato furto aggravato in concorso a Seveso. I militari sono stati attivati dopo la richiesta di intervento pervenuta alla centrale operativa della Compagnia di Seregno da parte del titolare di una ditta che opera nel campo delle lavorazioni metalliche il quale, qualche istante prima, nel visionare da remoto le immagini delle telecamere di videosorveglianza del proprio stabilimento, aveva notato le sagome di due sconosciuti che si aggiravano all’interno del piazzale dell’azienda. L’equipaggio dell’Arma, accorso ha immediatamente individuato nelle vicinanze un’auto sospetta a bordo di cui sono stati identificati i due romeni. Nel frattempo, è arrivato anche il titolare dell’azienda, che ha accertato lo scasso di una porta laterale del capannone da parte di due uomini immortalati dalle telecamere, travisati con cappellino e scaldacollo e muniti entrambi di guanti e torcia elettrica. I carabinieri a bordo dell’auto hanno trovato gli indumenti per il travisamento, i guanti e le torce e, visionando le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso, li hanno riconosciuti quali gli autori del tentato furto consumato poco prima. I due uomini sono stati dichiarati in stato di arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, hanno atteso l’udienza di convalida dell’arresto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Lentate.

Son.Ron.