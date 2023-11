Varedo, incendio in un ristorante: ferito lo chef

Varedo (Monza), 7 novembre 2023 – Grave incendio, nel pomeriggio, in un ristorante di via Bergamo a Varedo. Le fiamme hanno preso velocemente il sopravvento, tanto da sorprendere lo chef al lavoro, che è rimasto ferito, per fortuna non in condizioni preoccupanti. E' stato portato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

E' successo intorno alle 16.15. La scintilla sarebbe partita all'improvviso dal condotto di aspirazione, forse per un malfunzionamento, anche se serviranno ulteriori accertamenti in questi giorni. Appena scattato l'allarme sul posto si sono precipitati cinque mezzi dei pompieri del comando di Monza Brianza, che hanno lottato alcune ore contro le fiamme e poi per mettere in sicurezza la struttura.

Sul posto anche la polizia locale, i carabinieri e i mezzi del 118, una automedica e un'ambulanza. Lo chef 30enne è stato portato a sirene spiegate al pronto soccorso.

I danni sono ingenti e verranno quantificati nelle prossime ore. Poi, per i proprietari, sarà il momento di rimboccarsi le maniche per la ripartenza.