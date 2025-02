Vaccinazioni: "Fidatevi del medico"

Ben 110mila vaccini per l’influenza, 8.550 per il Covid e 7mila per lo pneumococco: questi sono i numeri delle vaccinazioni erogate fino a oggi dai medici di famiglia fra Monza e Brianza. Il dottor Carlo Maria Teruzzi, segretario provinciale di Monza e Brianza della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e presidente dell’Ordine medici della Provincia, difende il ruolo chiave del medico di famiglia e invita i pazienti a rivolgersi a lui nella campagna vaccinale.

La semplice influenza può non essere così banale come qualcuno pensa: solo nella scorsa stagione, 150 persone sono state ricoverate in terapia intensiva e abbiamo avuto 51 decessi. "Vaccinarsi – raccomanda Teruzzi – oltre a evitare queste gravi conseguenze, ci protegge dal dover stare a letto con la febbre, perdere giorni lavorativi, dover sospendere le nostre attività. I medici di famiglia continueranno a erogare gratuitamente le vaccinazioni, anche quella anti pneumococco, associandosi alle altre unità di offerta sul territorio. Si ritiene per il rapporto di fiducia con il proprio paziente e la conoscenza dello stato di salute del proprio assistito sia la figura più indicata a offrire questo tipo di vaccinazione e siano un presidio di grande impoortanza per il Sistema sanitario nazionale. È, dunque, altamente consigliabile che la prescrizione e la relativa vaccinazione sia esercitata da un medico e comunque in presenza dello stesso, in quanto la vaccinazione è un atto medico. La presenza del medico consente, infatti, un intervento immediato in caso di evento avverso, seppur raro".

C.B.