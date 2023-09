Vaccinazioni antinfluenzali a Desio: primo appuntamento

Domani primo appuntamento con l’antinfluenzale per l’Asst Brianza: porte aperte al centro vaccinale di Desio (piano -1 dell’ospedale) dalle 9 alle 14. L’iniziativa è riservata a operatori sanitari, forze dell’ordine, polizia locale, vigili del fuoco, over 60, bambini dai 2 ai 6 anni, insegnanti e personale scolastico. Per partecipare bisogna prenotarsi sul portale della Regione e avere con sé tessera sanitaria e carta di identità. Dal 23 ottobre la campagna sarà aperta a tutti e l’Azienda garantirà ampia disponibilità per i bambini nelle sedi di Desio, Cesano, Muggiò, Limbiate, Lissone, Usmate, Monza, Brugherio, mentre gli adulti avranno a disposizione le sette Case di Comunità (Lissone, Brugherio, Monza, Giussano, Limbiate, Cesano, Vimercate).

Bar.Cal.