Vacanze a costo zero. Pic-nic e feste al parco. Il Comune apre tutto ma mette i “paletti“

Pic-nic e feste al parco, porte aperte nei nove polmoni verdi di Agrate Brianza a gitanti e a chi non parte e decide - per scelta o per necessità - di trascorrere le ferie in città. Ma arrivano, inevitabilmente, anche le regole per evitare situazioni di degrado: niente fuochi, bottiglie e bicchieri di vetro e a fine divertimento bisogna ripulire. Non si può neppure prenotare, "chi prima arriva, meglio alloggia", vale la stessa regola che vige nelle spiaggia libere, il Comune ha scelto di lasciare tutto all’iniziativa privata.

In cambio chiede però rispetto per l’ambiente ed educazione.

Così l’Amministrazione comunale va incontro a chi trascorrerà le vacanze in città, "gli spazi sono a disposizione di amici e famiglie che hanno una chance in più anche per le loro ricorrenze", soprattutto se abitano in un appartamentino in questi giorni di canicola che non dà proprio tregua. Tante le possibilità per concedersi una giornata di relax e di divertimento fuori casa, in cima alla lista, il re, il più grande, il parco Aldo Moro alle porte del borgo, più di 80mila metri di oasi, frequentatissimi. Al secondo posto c’è un altro gigante, il parco Colleoni (55mila metri quadrati), dal terzo in avanti taglie più contenute, ma ugualmente affascinanti per i “villeggianti doi città“ con il polmone di via Papa Giovanni, (15mila metri quadrati) e a scendere il “Sandro Pertini“, Grigna e Resegone, Manzoni, via Falcone e Borsellino, Offellera e via Sant’Anna.

Ci sono anche altre due alternative, il Parco Agricolo Nord Est (Pane), 4mila ettari, e la Vasca Volano “Nava“, altri 60mila metri a tutta natura, un gioiellino di biodiversità fra 167 specie di uccelli, una volpe, pesci, piante da frutto, aironi e persino un albero nato da un seme sopravvissuto alla bomba atomica scoppiata a Hiroshima. Dappertutto ci sono a disposizione sedute e tavolini per organizzare il pranzo e magari conversare prima di concedersi una passeggiata nel verde. Fra le regole da rispettare ci sono "la raccolta differenziata - insistono dal Municipio - e il divieto di appendere cartelli su alberi e arbusti" per tutelare il patrimonio verde della città. Nel fine settimana si è registrato il pienone "complice il caldo che non molla" e alberi secolari che "hanno regalato un po’ di frescura a chi cercava riparo dall’afa".

Fra carovita e stangata sulle vacanze in tanti hanno deciso di rimandare la partenza a un altro momento e armati di cestini e tovaglie a quadretti si ritagliano un angolino nei punti più suggestivi. La mappa della bellezza è on-line: sul sito dell’Amministrazione si comunale è possibile scegliere dal divano la meta ideale per l’escursione dietro l’angolo di casa.