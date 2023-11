Usmate Velate: addio all’incrocio degli incidenti, sulla SP 177 arriva una rotonda

Usmate Velate, 27 novembre 2023 – Lotta alla scia di sangue sulle strade, via al cantiere fra la Sp 177 e viale Monza. Provincia e Comuni – capofila Usmate e Arcore – sono pronti a sistemare uno dei punti più pericolosi della Brianza per gli automobilisti, tanti gli incidenti gravi che hanno funestato l’incrocio che verrà cancellato per lasciare spazio a una rotonda alla francese. È il pezzo forte della ricetta che i partner hanno messo nero su bianco per eliminare l’intersezione killer.

Il nuovo corso costringerà il traffico in arrivo da Vimercate e diretto ad Arcore a rallentare per immettersi in una rotatoria in cui si dovrà concedere la precedenza. Chi proviene da Arcore e viaggia verso Usmate, invece, e svolta a sinistra non avrà più interferenze con macchine che spesso schiacciano troppo sull’acceleratore. È una riorganizzazione completa dei flussi di circolazione.

L’ipotesi si era fatta strada al tavolo aperto dal presidente Luca Santambrogio con i sindaci dei due Comuni, Lisa Mandelli e Maurizio Bono. La revisione viabilistica è stata poi tradotta in un protocollo spedito ai municipi per la firma. Dopo il via libera delle amministrazioni è scattata la gara per assegnare i lavori.

Il cantiere, inizialmente previsto per la scorsa primavera, aprirà a breve. Monza pagherà le opere, 144mila euro; le città, il 50% della progettazione: così stabilisce l’accordo. "Per migliorare la sicurezza sulle strade bisogna fare sinergia - dice Santambrogio - la proposta è stata condivisa con la prefettura. È uno dei tanti interventi che non potevano più aspettare. Non appena abbiamo avuto a disposizione le risorse necessarie ci siamo messi in moto insieme alle giunte per trovare una soluzione e questo è il risultato con la speranza di centrare l’obiettivo di azzerare gli scontri".

I lavori saranno ultimati entro fine anno, la durata stimata è di 35 giorni, inevitabili i disagi per pendolari e camionisti nelle prossime settimane e anche per questo la Provincia chiede pazienza. Lo stato di avanzamento delle opere sarà segnalato sui canali social e sui siti istituzionali, i viaggiatori potranno così essere aggiornati in tempo reale sulle difficoltà previste giorno per giorno.