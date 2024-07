Urta 3 auto e scappa. Rintracciato con le telecamere: ora pagherà i danni

Ha danneggiato tre macchine in sosta e ha provato a svignarsela. E ce l’avrebbe anche fatta, visto che non c’erano stati testimoni. Ci si è messa però la polizia locale di Brugherio che, dopo aver constatato l’altro pomeriggio quanto accaduto in via San Maurizio al Lambro, ha scovato le immagini della telecamera di una ditta della zona riuscendo a risalire a marca, modello, colore e targa del veicolo responsabile. Dal sistema comunale di videosorveglianza e lettura targhe dei varchi cittadini si è riusciti poi a vedere che proprio quel veicolo era entrato in via San Maurizio ‘integro’ e ne era uscito un paio d’ore dopo ammaccato. A quel punto il proprietario, un uomo di 32 anni di Cinisello Balsamo, non ha potuto fare altro che confessare. Ed è stato sanzionato con una multa di 400 euro e privato di 6 punti sulla patente. E i danneggiati potranno essere risarciti.

Da.Cr.