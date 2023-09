Urbanistica “sospetta” a Usmate, i dossier sotto sequestro e l’esposto dell’opposizione

«Sulle indagini c’è il massimo riserbo, abbiamo suggerito noi all’opposizione l’accesso agli atti. Siamo di fronte all’ennesima speculazione politica". Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate, respinge al mittente l’accusa di reticenza che il centrodestra le imputa sul mattone sospetto. Scintille dentro e fuori dall’aula con la minoranza che abbandona i lavori e sceglie l’Aventino. Ultima puntata di uno scontro sulla trentina di pratiche edilizie sotto la lente delle fiamme gialle dall’estate scorsa.

"Dopo mesi di richieste agli uffici per poter visionare tutta la documentazione possibile - dicono i capigruppo Stefano Vimercati (Lega) e Vanessa Amati (Cambiamo Insieme) - abbiamo sollecitato il primo cittadino perché in apertura di seduta chiarisse le circostanze relative ai fatti gravissimi e inediti, che da mesi stanno coinvolgendo il Comune a seguito delle visite della guardia di finanza. Occasioni nelle quali sono state sequestrate decine di dossier e indagato un dipendente del Municipio, ma lei si è trincerata dietro al mutismo. Così abbiamo abbandonato l’aula". Per le forze di minoranza "viene ostacolato il nostro ruolo di controllo, per questa ragione depositeremo un esposto in Procura. Vogliamo mettere alcuni documenti, secondo noi importanti, a disposizione degli inquirenti".

Mandelli invita a "evitare il garantismo a singhiozzo, in base al proprio vantaggio elettorale", e ricorda che "c’è un’inchiesta aperta, ma non c’è un condannato", senza contare che "l’amministrazione è estranea alla vicenda, ma soprattutto - precisa - non abbiamo niente da nascondere". Dopo l’avvio dell’indagine, la giunta ha provveduto a "dividere il settore lavori pubblici dall’edilizia privata per evitare la paralisi delle attività che non gioverebbe a nessuno" e "restiamo in attesa degli esiti del lavoro degli investigatori". Il centrodestra punta l’indice anche "sulla mancata istituzione della Commissione di inchiesta in merito", ma Mandelli spiega: "Possiamo vararla solo su questioni legate all’attività amministrativa, sulla Procura, ovviamente, non abbiamo voce in capitolo".