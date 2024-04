Uno spettacolo dell’altro mondo. Il viaggio “climatico“ del pubblico

Storie di territori e di criticità ambientali in scena domani alle 21 a Binario Nova. Il progetto “L’altro mondo“ nasce dalla necessità di raccogliere in tempo reale le percezioni del pubblico rispetto alla crisi climatica e a tutte le sue implicazioni. Utilizza la performance artistica e lo storytelling per monitorare le impressioni delle criticità ambientali di un territorio coinvolgendo in prima persona i cittadini ed elaborando soluzioni attraverso un percorso partecipativo di co-creazione. "Il cuore del nostro spettacolo – spiega il regista, Luigi Saravo – è un viaggio: il viaggio che lo scrittore Fabio Deotto ha compiuto in giro per il mondo cercando di capire a che punto siamo riguardo al cambiamento climatico. Il libro che ha scritto su questo viaggio, e da cui è tratto lo spettacolo, è pieno di bellezza e di sentimento di perdita: è toccante, definitivo. Intorno a questo c’è poi un altro viaggio, quello che io e Daniele Ronco (nella foto), attore e drammaturgo dello spettacolo, facciamo attraverso l’Italia raccogliendo altre storie: quelle di chi abita nei territori che attraversiamo, che sono storie di criticità ambientali e degli esseri umani che le vivono. Un altro viaggio ugualmente pieno di perdita e bellezza, ugualmente toccante e definitivo". E ancora: "Mentre Daniele rappresenta lo spettacolo tratto dal libro, io raccolgo le storie degli spettatori rispetto alle criticità ambientali con cui convivono, le smonto e poi ne rimonto frammenti a formare una storia unitaria. Alla fine dello spettacolo Daniele mette un auricolare, io gli suggerisco il nuovo testo appena composto e lui lo recita in diretta. Così continuiamo a incontrare luoghi e storie, continuiamo a raccoglierle in un archivio, a comprendere e sentire quanto siano profondi e a volte dolorosi i legami delle persone con la propria terra. Continuiamo a imparare e a raccontare sempre meglio la nostra comune vita su questo meraviglioso, ferito, pianeta".

Non lo fanno da soli: "In questo viaggio – conferma Saravo –, è molto importante essere supportati e guidati dai ricercatori del Cnr, dalle indicazioni che ci danno sui problemi ambientali dei territori che via via incontriamo e così arte, l’arte antica del teatro e della narrazione e scienza, la scienza nuova dell’indagine conoscitiva del nostro mondo che cambia, si muovono insieme, come se ognuna non potesse, in fondo, in un viaggio che si rispetti, esistere senza l’altra". Per informazioni e prenotazioni: Binario Nova, Teatro comunale, via Giovanni Giussani 9, tel. 039-2027002, biglietteria@teatrobinarionova.com.