Uno show con i giganti della musica americana

I grandi classici della musica americana da Gershwin a Porter, il pop che si tinge di jazz e di soul e il rock in acustico. Quattro concerti per un fine settimana di note. Al Crf-Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli andrà in scena un concerto-dialogo dedicato alle canzoni a stelle e strisce: oggi alle 20.30 Irene Carossia (foto) come cantante e l’attrice Luisa Caglio come voce narrante proporranno “Night and Day - Viaggio nella musica americana e non solo...”, muovendosi tra Jerome Kern, George Gershwin, Cole Porter e Duke Ellington, unendo canzoni e racconto. A Sovico, sempre oggi, alle 18 al Ghe Sem di via Santa Caterina da Siena il pop acustico dell’Eva Project, il duo formato da Erica De Lazzari a voce e tastiere e Cinzia Azzurra Reghenzani a voce e chitarra. Alle 21, invece, al centro culturale teatro OppArt di via Giovanni da Sovico il pop acustico sarà rivisitato in chiave jazz e soul con tocchi di bossa nova dalla band Reiko and Friends, quartetto formato da Fabio Reiko Rinaldi a voce e chitarra, Roberto Biscaro al piano, Sergio Pauletto al sax e Oriano Riva alle percussioni.

Domani alle 19, infine, OppArt si farà rock in acustico col duo Franco Giaffreda e David Ambrosini, tra pezzi celebri e brani originali. Giaffreda è cantautore e chitarrista: voce della band progressive Alphataurus, ha lavorato con artisti come Fabio Concato.

Fabio Luongo