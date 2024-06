Uno psichiatra per la facoltà di Medicina Giuseppe Carrà, esperto di psichiatria, diventerà il nuovo preside della facoltà di Medicina a Milano Bicocca. Sottolinea l'importanza della collaborazione tra università e servizio sanitario per migliorare le prestazioni per i pazienti. Con esperienza internazionale, ha contribuito allo sviluppo di protocolli di ricerca sulle malattie mentali.