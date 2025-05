Universal Solaro premiata dalla FIGC per 50 anni di attività nel calcio dilettantistico

C’era anche l’Universal Solaro l’altro giorno a Roma tra le società italiane premiate per i cinquanta anni di attività dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il riconoscimento è stato ricevuto dal presidente Mauro Lattuada durante la cerimonia organizzata da Figc e Lega Nazionale Dilettanti. La benemerenza rappresenta la più alta onorificenza conferita dalla Federazione a società e dirigenti che si sono distinti per una lunga e significativa militanza nel calcio dilettantistico e giovanile. È un riconoscimento che celebra l’impegno, la passione e il contributo fondamentale delle realtà sportive locali nel promuovere i valori dello sport e nel rafforzare il tessuto sociale del territorio. Fondata nel 1930, l’Universal Solaro ha attraversato quasi un secolo di storia, diventando un punto di riferimento per la comunità di Solaro e per il calcio lombardo. L’affiliazione alla Figc nel 1975 ha segnato l’inizio di un percorso ufficiale che, anno dopo anno, ha visto la società crescere e consolidarsi, grazie al lavoro di dirigenti, allenatori, volontari e atleti che hanno condiviso la stessa visione e gli stessi valori.

Oggi, con oltre 350 tesserati e un settore giovanile in continua espansione, l’Universal Solaro continua a investire nella formazione sportiva e umana dei giovani, mantenendo viva la tradizione e lo spirito che l’hanno sempre contraddistinta.

Ro.San.