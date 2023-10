Un’area giochi a Monza alla scuola dell'infanzia Cazzaniga

La scuola dell’infanzia Cazzaniga ha una nuova area giochi, inaugurata nei giorni scorsi dal sindaco Paolo Pilotto e dall’assessora all’ambiente Giada Turato, che hanno fatto un sopralluogo anche all’interno della struttura, recentemente dotata di nuovi arredi e laboratori.

Sulla facciata est un murale realizzato dall’associazione “We Run the Streets“ colora l’ingresso grazie al contributo dell’associazione genitori e di alcune aziende locali. Il progetto del giardino è un omaggio a Claude Debussy (a cui è intitolata la via della scuola), che nella composizione “Jimbo’s Lullaby“ dedicata ai bambini, richiama uno dei giochi preferiti di sua figlia, un elefantino di pezza. L’area misura circa 200 metri quadri e ha in dotazione tanti giochi che stimolano fantasia e movimento, scelti in base alla fascia di età: una doppia torretta con scivolo, ponte e arrampicata; panelli sonori; handpan sonoro; e un percorso in movimento composto da gioco campana, funghetti, tunnel e collinetta. Importo complessivo circa 57mila euro. La scuola dell’Infanzia Cazzaniga si è dotata di una nuova aula Stem (Science Technology Engineering Art Mathematics) per toccare con mano scienza e tecnologie all’avanguardia, come un piccolo robot didattico interattivo. Grazie ai finanziamenti Pon ottenuti dalla scuola, è in fase di rinnovamento anche l’arredo interno, con la sala adibita alla lettura e al riposo dei bambini. "Le nuove strutture del giardino scolastico – spiega il sindaco – si inseriscono nella programmazione di 10 interventi per migliorare i giardini delle scuole. Molti di questi saranno realizzati grazie al confronto con i docenti e i genitori delle scuole".

C.B.