Un’altra occasione coi digital campus

Iscrizioni aperte per i digital campus. Afol Monza Brianza organizza due percorsi di formazione per accrescere le competenze digitali e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. La nuova offerta di corsi di formazione è aperta a chi vorrebbe lavorare nel digitale, per chi è disoccupato e ha tra i 34 e i 50 anni. Si può scegliere tra due diverse specializzazioni: facilitazione digitale, il percorso per imparare ad aiutare altre persone per conto di aziende ed enti nell’uso di strumenti digitali (Spid, PagoPA ecc), adattando la comunicazione all’interlocutore di riferimento e il corso di comunicazione digitale per imparare ad analizzare il target e il mercato di riferimento e a realizzare una strategia di marketing realizzando contenuti digitali come testi, video, immagini per i social media e per i siti web aziendali. I corsi sono gratuiti e prevedono 200 ore tra teoria e pratica, di cui 80 ore di competenze trasversali e soft skills, comuni a entrambe le specializzazioni e 120 ore di specializzazione, funzionali al percorso scelto. Al termine del corso, si potrà usufruire del servizio di orientamento che supporterà nella ricerca di un lavoro in linea con le nuove competenze. Si tratta di un progetto selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale-Impresa sociale. La partecipazione è gratuita. L’erogazione della formazione avverrà in presenza e da remoto. Le classi in presenza hanno una capienza di 20 persone mentre da remoto possono essere di libero accesso. Ciascun percorso formativo è organizzato in livelli progressivi che portano alla specializzazione prescelta. Info: m.angeli@afolmb.it o tel. 0362.70.147. Veronica Todaro