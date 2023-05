Una vittoria al bacio Veggian festeggia il bis tra famiglia e social "Continuiamo così"

di Sonia Ronconi

Per altri cinque anni continuerà l’era Veggian, il sindaco riconfermato alla guida della città con il 75,19% dei voti con il sostegno di una coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lista civica Siamo Carate Veggian Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega e Lista civica Luca Veggian Sindaco.

Il centrodestra potrà contare su 12 consiglieri comunali. Nel parlamentino caratese siederanno con Luca Veggian (salvo poi posti liberati per la nomina di assessori in Giunta) quattro consiglieri di Forza Italia: Fabio Cesana, Ian Farina, Francesca Riva e Sara Pozzi. Con loro in maggioranza anche tre consiglieri della lista civica Luca Veggian Sindaco (Luca Cesana, Giovanni Palazzo, Davide Orsenigo), due della lista civica Siamo Carate (Cristina Camesasca e Gabriele Villa), due di Fratelli Italia (Emanuele Bottani e Rossella Pozzi) e uno della Lega (Giovanni Fumagalli).

All’opposizione ci saranno invece quattro consiglieri, tutti del Pd: Fabio Casiraghi, il candidato sindaco del centrosinistra (che è arrivato al 24,81% con 1.925 voti a favore) con Marino Valtorta, Andrea Calvaresi e Anna Vergani.

Forza Italia è il primo partito in città con oltre il 21% dei voti: battuti gli stessi alleati di Fdi. E l’avversario sconfitto Fabio Casiraghi, che ha immediatamente fatto i complimenti a Veggian per il bis, lo sottolinea: "Tutti si aspettavano un boom di Fratelli d’Italia che non è arrivato. Il partito della Meloni si è fermato. Forse dovrebbero farsi delle domande".

Fratelli d’Italia infatti a Carate ha dimezzato il 31% per cento delle regionali e in queste elezioni è arrivata al 14%, mentre la Lega è all’8%.

Dopo Forza Italia, la Lista Luca Veggian Sindaco supera il 19% e Siamo Carate il 15 %. Nessun sindaco a Carate Brianza aveva raccolto queste percentuali di preferenze.

La prima a congratularsi è stata la moglie Carolina Minotti che ha suggellato la vittoria con un bacio (poi finito su Facebook), con i caratesi presenti che hanno chiesto il bis. Tutta la famiglia era accanto a Veggian nella sede del suo comitato elettorale. Forza Italia e la civica di Veggian insieme sfiorano il 40% delle preferenze, ma la più votata con 339 preferenze personali è stata Cristina Camesasca, sempre della maggioranza con la civica Siamo Carate.

Nei prossimi giorni si conosceranno i nomi degli assessori.

"Sono ancora incredulo davanti a questo successo. Non ho un progetto preciso o un sogno nel cassetto – spiega Veggian – poiché abbiamo realizzato già quanto promesso nella campagna elettorale di 5 anni fa, la linea sarà la continuità e le tante opere che stiamo portando avanti con l’arrivo dei 10 milioni di euro del Pnrr. Un sogno ce l’ho ed è quello di diventare papà".

Sulla pagina Facebook che quotidianamente Luca Veggian utilizza per condividere progetti o eventi, opere, annunci e tanto altro con i suoi concittadini, ha messo le foto della vittoria con un post: "Oltre a ogni aspettativa… voglio ringraziare di cuore tutti voi, uno ad uno".