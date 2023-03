Una via per la città, fra musica e giocoleria

Un pomeriggio speciale di festa e divertimento per tutti al parco in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

È l’appuntamento in calendario domenica al Parco Arese a cura del tavolo di lavoro “Una via per la città“ della Rete TikiTaka - Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Si comincia alle 15, dopo i saluti ci sarà l’inaugurazione dell’installazione “Armonia di differenze“, opera d’arte condivisa realizzata con la partecipazione di cittadini, scuole, associazioni, rsa, oratori in collaborazione con l’associazione Il Mosaico di Giussano. Alle 16 una dimostrazione di baskin, mentre i Rockfeller suoneranno dal vivo. A partire dalle 17 la Sala Aurora del Palazzo Arese Borromeo ospiterà il concerto dell’associazione Musica Oltre. Numerose le attività: dalla giocoleria inclusiva in compagnia dell’Associazione italiana giocoleria funzionale, ai laboratori proposti da Il Tarlo per la lavorazione del legno con il ciclotornio, fino alla merenda e al dj set.

Ga.Bass.