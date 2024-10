Una ventata di new wave. Musica ipnotica e affilata nel solco dei Joy Division

Le sonorità malinconiche e oscure, fatte di riverberi e melodia, di una band che arriva dall’Est Europa più lontano e che guarda agli stilemi della new wave anni Ottanta, portandoci dentro il freddo delle sue terre e l’eco delle atmosfere delle città post-sovietiche e dei problemi sociali delle metropoli industriali. Domani alle 21 sul palco del Tambourine di Seregno arriveranno dalla Bielorussia i Nürnberg (nella foto), un duo post-punk che si è formato a Minsk poco meno di una decina di anni fa e che da allora propone una musica dalla forte tensione esistenzialista. L’evento timbrerà il primo concerto della nuova stagione invernale del circolo di via Carlo Tenca.

Nei brani si sente l’influenza di band come i Joy Division, tradotta in suoni gelidi e misurati, bassi ipnotici, chitarre affilate e voci melodiche ma scure, cariche di emozione. I Nürnberg, dopo la prima, storica demo pubblicata nel 2017, hanno all’attivo tre dischi di studio, tre Ep, diversi singoli e album di remix. Dal 2016 hanno preso parte a importanti festival europei, tra Austria, Olanda, Ucraina, Polonia e Russia. Ad aprire la serata sarà Voceco V, un progetto vocale che impiega strumentazione elettronica e looper per giocare con le voci, mescolandole, confondendole, distanziandole e armonizzandole. Il risultato è una performance in cui si fondono ancestrale e contemporaneo, l’emozione e i filtri della realtà moderna ed elettronica. Ingresso 10 euro con tessera Arci.

