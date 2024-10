Una targa e una mostra. Omaggio ad Antonio Banfi

Un pannello per ricordare il filosofo e una mostra degli studenti del liceo che porta il suo nome in biblioteca, omaggio di Vimercate ad Antonio Banfi.

La targa ricorda la vita dell’intellettuale, la laurea in Filosofia teoretica, gli anni in Germania. L’esperienza in Parlamento come senatore del Partito comunista. Sul la targa all’imbocco di via Banfi per chi proviene da via Rota è possibile anche inquadrare un Qr Code che rimanda ai contenuti di un libretto che i liceali, curatori dell’iniziativa, hanno realizzato insieme all’esposizione. Libretto che ogni anno viene donato ai nuovi iscritti dell’istituto. La mostra dedicata alle opere e al pensiero del filosofo si potrà visitare fino al 2 novembre in biblioteca durante gli orari di apertura.

"La targa riempie un vuoto che sentivamo in città - dice il sindaco Francesco Cereda - il cammino per riscoprire una figura di questo peso è cominciato in occasione del 50esimo dalla scomparsa. Ci colleghiamo anche a un percorso della memoria portato avanti da Anpi nelle scuole". "Non abbiamo fatto altro che accogliere una richiesta che ci veniva dai ragazzi, ma anche dalle famiglie: tutti volevano qualcosa in più su Banfi, la figura alla quale è dedicata la nostra scuola", aggiunge la preside Daniela Canavero.

Bar.Cal.