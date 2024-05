Una super coach per Giussano . Arriva Monica Stazzonelli: "Siamo in A2, ce la meritiamo"

Idee chiare a Giussano. Terminato il campionato con la conquista della permanenza in Serie A2 femminile, la società brianzola ha subito voltato pagina annunciando quella che sarà la nuova allenatrice. Ringraziati Aldo Corno e Dario Aramini per aver raggiunto l’obiettivo, ora è la volta di Monica Stazzonelli (nella foto), in arrivo dalla bergamasca Ororosa. Si tratta di un grande colpo perché Monica, dopo essere stata una giocatrice vincente con Como, è diventata uno dei coach più influenti nel settore femminile. "Era da tanto tempo che provavamo a portare a Giussano Monica Stazzonelli – spiega il presidente Ettore Colico – abbiamo una grande stima e crediamo molto nelle sue capacità tecniche e umane. Finalmente i tempi sono maturati. Sarà capo allenatore della squadra di A2 e darà un grande impulso anche al settore giovanile, di cui è molto esperta". Stazzonelli va a prendere il posto di Corno e Aramini, che hanno svolto un ottimo lavoro centrando l’obiettivo salvezza.

"Da neopromossi abbiamo ottenuto un eccellente risultato, abbiamo disputato un’annata positiva, pur perdendo qualche punto per strada, ma questo è il momento per festeggiare, perché il gruppo resterà in Serie A2 – dice Colico –. Abbiamo potuto contare su un quintetto base di ottimo livello e in panchina ci sono ragazze molto giovani con ampi margini di miglioramento. Con un solo mese a disposizione per rinforzare un organico che veniva dalla Serie B abbiamo fatto il massimo e il campo ci ha dato ragione. Siamo però dispiaciuti che il Comune di Giussano si disinteressi completamente di noi, la Giunta continua a non mostrare interesse ad avere una formazione in Serie A, per questo siamo costretti a emigrare. Giocheremo ancora a Desio le partite casalinghe visto che ci siamo trovati molto bene con l’Aurora Desio".