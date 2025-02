Una sfida fra scuole sull’ambiente. Parte Explora, studenti protagonisti

Una sfida fra scuole sull’ambiente: debutta “Esplora“, il concorso di Cem, gestore del ciclo rifiuti fra Brianza e hinterland, dedicato agli studenti.

Partecipano 76 classi, più di 1.500 alunni, per tutti un quiz a tema, dopo aver passato in rassegna gli ambienti che frequentano tutti i giorni – casa, classe, parco, supermercato – con un occhio alla sostenibilità.

Sessanta domande pensate "per stimolare la competizione sana e far crescere i giovani sui temi ‘green’, in particolare acqua, pattumiera, consumo responsabile e conoscenza degli Obiettivi verdi dell’Agenda 2030 Onu - spiega l’azienda -. A vincere saranno due classi, una delle medie e l’altra delle elementari, il premio, una lavagna smart a testa".

Cosa fare per ridurre la plastica? Cos’è un detersivo alla spina? Qual è la classe energetica più efficiente per gli elettrodomestici? Sono alcuni dei quesiti ai quali dovranno rispondere i ragazzi. "Siamo soddisfatti di vedere un così alto numero di giovanissimi coinvolti in questa iniziativa - dice Alberto Fulgione, presidente Cem -. Con la gara vogliamo suscitare curiosità e consapevolezza sui temi ambientali, mettendo a disposizione strumenti concreti per capire l’importanza che certe azioni quotidiane possono avere sulla natura e ridurne l’impatto.

Investire sull’educazione in questo campo significa investire sul futuro del nostro territorio e del nostro pianeta. Un impegno in cui Cem crede da sempre". Esplora si inserisce proprio in un progetto dedicato alle scuole ed è una delle novità di quest’anno. L’altra è Econauti, l’escape box della sostenibilità, "un gioco in cui solo la collaborazione e l’ascolto portano alla risoluzione degli enigmi". Il programma “Cem a scuola“ da più di 10 anni offre ai Comuni soci una ricca offerta educativa. Soltanto nel 2024 il gestore ha portato buone pratiche ambientali in 275 classi per un totale di oltre 5.700 alunni degli istituti presenti negli oltre 70 centri serviti. "Tutte le attività fra i banchi sono gratuite per le famiglie", sottolinea la società. Sempre più insegnanti aderiscono ai piani di tutela della natura, un argomento cruciale con la febbre del pianeta che sale e che trova sempre più spazio nel percorso di formazione.