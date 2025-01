Una serra e tubi fonoassorbenti. Scuole materne più accoglienti

Le novità sono state accolte con entusiasmo, non solo dai più piccoli. Una piccola serra e dei cubi colorati fonoassorbenti che oltre ad assolvere il compito di ridurre la rumorosità, rendono più allegro il refettorio: sono questi gli abbellimenti che hanno interessato nei giorni scorsi le scuole materne di Varedo.

La serra è stata montata alla scuola dell’infanzia Andersen in viale Brianza: i bambini la potranno utilizzare tutto l’anno per portare avanti progetti dedicati al verde e all’outdoor. I pannelli invece sono stati installati nella sala adibita a mensa della scuola dell’infanzia Donizetti. Entrambi i lavori sono stati realizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sodexo Italia.

Già l’anno scorso gli stessi pannelli fonoassorbenti erano stati posizionati nella scuola Andersen. In questa occasione, invece, oltre alle installazioni, sono stati donati anche i vasi con i fiori e le erbe aromatiche che per prime saranno piantate dai bimbi all’esterno della scuola, che avranno modo di imparare il ciclo vitale delle piante e dei fiori, dedicando loro attenzione e cura.

Nel refettorio Donizetti inoltre, un’intera parete è stata tinteggiata di arancione, con lo scopo di vivacizzare l’ambiente. "Grazie alla collaborazione con Sodexo - sottolinea l’assessore Laura Caldan con deleghe a Istruzione, edilizia scolastica e progetti ecologici - è stato possibile migliorare i refettori delle scuole dell’infanzia con cubi colorati che rendono gradevole la permanenza in mensa, sia per occhi sia per le orecchie, in un ambiente più accogliente. La serra della scuola Andersen, invece, consentirà ai bambini di fare diverse attività e imparare a prendersi cura del verde. Con le giuste attenzioni, da un piccolo seme può sbocciare un fiore meraviglioso".

