Una scultura-barometro. Picchi apre il Gabbioneta

È stata inaugurata venerdì pomeriggio l’opera “Factory store glass“ di Roberto Picchi, 28 anni di Erba, vincitrice della IX edizione del premio di scultura Gabbioneta promosso da Trillium Pumps Italy - Gabbioneta Pumps giunto alla nona edizione e riservato ad artisti under 40. Il progetto di Roberto Picchi si ispira al barometro di Fitzroy, comunemente noto come ‘storm glass’, costituito da un contenitore di vetro riempito di un liquido che permette di prevedere il tempo osservandone l’aspetto. Pensata per funzionare all’ingresso dell’area produttiva dello stabilimento di Nova Milanese, la scultura tubolare di vetro soffiato, che ricorda gli strumenti utilizzati dagli geologi per il carotaggio, conterrà due dei pezzi proposti dall’azienda simili a ipotetiche valvole di apertura e chiusura.

Il progetto è pensato anche per possibili visitatori, che avranno la possibilità di accedere a un sito tramite un Qr code, andando a creare nel tempo un piccolo diario meteorologico. Gli altri finalisti del premio sono Stefano Baldinelli (Pick-Up flowers), il duo Enzo e Barbara (Kit), Gianluigi Ferrari (Paesaggio in prestito: dove ogni nulla riposa) e il duo Ire_Ere (Contextus). Con l’opera di Picchi diventano nove le sculture presenti all’interno dello stabilimento in un percorso visitabile telefonando allo 0362.17.331.

Veronica Todaro