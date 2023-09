Una piscina sostenibile. Consumi da abbattere

Via libera dalla Giunta al progetto di riqualificazione energetica della piscina comunale di via Po. Un intervento di 552mila euro che potrà contare su un finanziamento regionale di 350mila, ottenuto grazie a un bando.

Altri 21.175 euro arrivano dalla Società In Sport Srl, concessionaria del servizio dell’impianto. Gli interventi prevedono la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico composto da 51 moduli che verranno posizionati sulla copertura dell’edificio contenente la palestra. Verranno inoltre sostituiti i corpi illuminanti con nuovi dispositivi led a risparmio energetico, nei locali spogliatoi nuoto, spogliatoi palestra, reception e zona visitatori e alcuni locali tecnici al piano interrato. Sostituzione delle cinque pompe di calore a gas adibite alla climatizzazione invernale e estiva di spogliatoi fitness, sala corsi, palestra, ingresso e spogliatoi piscina con altrettante macchine del tipo “roof-top”, alimentate elettricamente. Le nuove macchine saranno in grado di garantire anche l’apporto dei corretti ricambi d’aria negli spazi interni garantendo maggior comfort e riducendo i consumi totali di gas metano, le emissioni inquinanti e i costi di gestione del centro. Il progetto prevede infine l’installazione di un nuovo sistema per il telecontrollo e la telegestione degli impianti. "Tra gli obiettivi - ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca - vi è innanzitutto quello del risparmio energetico ed economico, nonché il monitoraggio delle tendenze di consumo con la possibilità di intervenire in maniera mirata per aumentare prestazioni e comfort di una struttura molto frequentata, un punto di riferimento e un’eccellenza infrastrutturale della nostra città. Proseguiamo nella nostra particolare attenzione verso la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici, un impegno che ci vede sempre in prima linea e di cui andiamo orgogliosi". "Grazie al progetto presentato - aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso - siamo riusciti a ottenere l’importante finanziamento nell’ambito del Bando di Regione Lombardia che ci consente di effettuare la riqualificazione della struttura e accelerare il piano per l’efficientamento energetico del Comune per ridurre i costi e migliorare i servizi ai cittadini".