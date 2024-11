Una piattaforma dei rifiuti per due città

La piattaforma ecologica di via Canturina, al confine con il Comune di Lentate sul Seveso, continuerà con la gestione condivisa e l’accordo sarà rinnovato. Nei giorni scorsi i tecnici del Comune di Lentate hanno firmato gli atti indispensabili per dare garanzia per il pagamento della quota dovuta al Comune di Meda per la gestione associata della piattaforma ecologica.

Per l’anno 2024 la spesa complessiva è di 200mila euro. Infatti Lentate non ha una sua piattaforma ecologica. L’idea è di molti anni fa. C’era stato un confronto tra le due Amministrazioni comunali, che avevano trovato in questo progetto un interesse reciproco. La firma della convenzione è del maggio 2009, quando fu scritto nero su bianco che le spese ordinarie sarebbero state suddivise equamente tra i due Comuni, mentre quelle per il funzionamento dell’impianto gravano per il 60 per cento sul comune di Meda e per il 40 per cento su quello di Lentate sul Seveso. La collaborazione ha funzionato a gonfie vele, ma la scadenza della convenzione è del luglio 2018. A tutt’oggi c’è l’idea di sottoscrivere una nuova convenzione: in attesa di perfezionare l’atto, tuttavia, si prosegue con le stesse modalità tecniche ed economiche individuate nell’accordo ormai scaduto, prevedendo anche gli aggiornamenti economici derivanti dall’aggiudicazione del nuovo contratto di appalto. Per l’anno 2024 il Comune di Lentate dovrà pagare 200mila euro. Il servizio è stato affidato alla Econord Spa, che si è aggiudicata l’appalto in rti (raggruppamento temporaneo di impresa) con Gelsia Ambiente.

Son.Ron.