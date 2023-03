Una passione speciale Le moto anni Ottanta scendono in pista per il trofeo solidarietà

di Gabriele Bassani

La passione per le mitiche Yamaha Rd Series degli anni ‘80 ha fatto crescere un club a livello nazionale che lo scorso fine settimana ha dato vita alla prima prova del Supertrophy 2023 dopo la spettacolare presentazione di stagione a Cogliate. Nel parco del ristorante “A ca’ del Zepp“ il presidente Loris Coldebella, con il segretario Giuseppe Scorpaniti, hanno dato il via alla stagione con il vicepresidente Roberto Crippa, sindaco di Ceriano Laghetto e collezionista e pilota Yamaha Rd Series, prima della trasferta a Castelletto di Branduzzo (Pv) teatro della prima sfida.

"Il Supertrophy è arrivato al suo 15° anno di attività: abbiamo fatto provare l’emozione di guidare tra i cordoli ben 115 piloti, di diverse regioni italiane e anche dall’estero. Lo scorso anno abbiamo raggiunto il numero massimo di moto in pista in un singolo circuito con ben 32 piloti, ed in totale nella stagione 37 – ha raccontato Crippa –. Il nostro motto è divertirsi, passare un weekend con degli amici condividendo la passione per la moto". Da diversi anni alle gare organizzate da questo club partecipano alcuni piloti con disabilità, seguiti da uno staff che li aiuta per le attività che non riescono a svolgere in autonomia. Tra loro anche Davide Menici: "Grazie al motorino prima e alla moto poi mi sono sempre sentito libero, superando il mio problema fisico. Con l’opportunità di correre in pista, in sicurezza, grazie a questi amici, trascorro un fine settimana ricco di emozioni bellissime". Per il capitolo corse, la prima gara della nuova stagione del Supertrophy ha visto al via ben 21 piloti, 14 con Yamaha Rd e 7 piloti con altre moto. Prossimo appuntamento a Varano de Melegari, il 30 aprile e 1° maggio.