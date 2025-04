Una passeggiata alla ricerca di rapaci notturni

Una passeggiata a tarda ora lungo i sentieri, fra i prati e i boschi di Canonica, alla ricerca dei rapaci notturni. È l’iniziativa battezzata “Il canto dei signori della notte“, organizzata per domani sera a Triuggio dall’associazione Amici della Natura, in collaborazione con Ecosfera Lambro e il Parco regionale Valle del Lambro. Condotti da guide esperte, ci si muoverà nelle aree boschive intorno alla frazione di Canonica per osservare civette e allocchi: verranno illustrate le caratteristiche e il comportamento delle specie presenti sul territorio e si sperimenterà il metodo di richiamo playback, innocuo per gli animali. Il ritrovo è fissato alle 21 nel parcheggio di via Leonardo Da Vinci a Canonica. La partecipazione è gratuita, è obbligatorio prenotare in anticipo al 333.69.22.708 o al 339.54.88.493, oppure al 339.34.53.333.