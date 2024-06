Una panchina rossa davanti al tribunale

Anche il tribunale di Monza ora ha la sua panchina rossa. Per richiamare l’attenzione sul dramma della violenza contro le donne. "Inauguriamo il simbolo di una battaglia a cui concorre tutta una squadra, dalla procura al tribunale, il Comune, le Forze dell’ordine e le associazioni che lottano ogni giorno – afferma l’assessora alle Pari opportunità di Monza, Andreina Fumagalli –. Quando una donna fa questa strada, per andare in Tribunale, si può sedere un attimo qui, e tirar fuori tutto il coraggio. Così anche quando esce, non si sente sola". "Spero che questa panchina serva per superare i momenti pessimi e per aiutare un Tribunale martoriato – le fa seguito Maria Gabriella Mariconda, presidente del Tribunale di Monza –. Un augurio affinché il futuro possa migliorare".

A.S.