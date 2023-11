Una nuova rotatoria per San Carlo: "Il quartiere non resterà isolato"

Non solo le richieste di commercianti, imprenditori, artigiani che hanno le proprie attività lungo l’asse interessato dalla futura Metrotranvia, ma anche quelle del Comune. Una – e molto significativa – in particolare, quella chiesta, e ottenuta, dall’Amministrazione in questi mesi. Relativa al quartiere di San Carlo, al confine tra Desio e Seregno. Una nuova rotatoria che verrà realizzata tra via Mazzini e via Europa per permettere a chi abita a San Carlo di poter tornare a casa dopo che ci sarà la Metrotranvia. "Abbiamo chiesto questa modifica al progetto per continuare a garantire l’accesso al quartiere di San Carlo arrivando da Desio - spiega il vicesindaco Andrea Villa -. La soluzione precedente di fatto impediva l’ingresso in via Trincea delle Frasche e in via Olimpiadi, costringendo ad arrivare fino alla rotonda ex Mercatone Uno per tornare indietro oppure entrare dalle strade, le viette e i cortili del centro storico del rione, che per la loro conformazione non sarebbero in grado di sostenere tutto il traffico. Con la rotonda che abbiamo chiesto il quartiere non resterà isolato. È paradossale che le amministrazioni precedenti alla nostra non si siano mai accorte di questo problema che siamo riusciti a intercettare e risolvere". Un intervento importante per i residenti del quartiere. In attesa che Metrotranvia, ma anche la stessa Pedemontana sempre più all’orizzonte, ridisegnino in modo drastico l’assetto di tutta la zona.

Ale.Cri.