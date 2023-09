Una nuova auto per i trapianti. I vigili corrono a salvare vite

Una nuova vettura ai vigili per correre a salvare vite. Il Comune di Meda è il primo della provincia di Monza ad aver siglato un accordo di collaborazione con Areu per il trasporto d’organi in tutto il Nord Italia. È un primato nato dal progetto di “Meda per la vita“ realizzato dal comandante della polizia locale Claudio Delpero. Quando sarà necessario, attraverso una linea telefonica dedicata la centrale di Areu contatterà il comando di Meda per attivare il servizio di recupero degli organi dagli aeroporti e il conseguente trasporto nelle strutture ospedaliere di tutto il Nord Italia dove verranno eseguiti i trapianti. Il tutto in modo molto rapido e sicuro grazie all’impiego di un nuovo mezzo che implementerà il parco macchine in dotazione alla polizia locale medese, una Alfa Giulia da 280 cavalli corredata di un adeguato vano refrigerato per sistemare l’organo e, come da vigente normativa regionale, di una cellula di sicurezza per gli arresti da effettuare esclusivamente sul territorio di Meda. Il mezzo di trasposto, con livrea della Locale di Meda, è destinato anche a diventare l’auto di rappresentanza che ad oggi manca, ma anche il veicolo destinato a salvare le vite di molte persone. Un’ottica fortemente e volutamente proiettata oltre le mura cittadine con una sensibilità in cui Meda si riconosce grazie al suo tessuto associativo.

Il progetto - presentato dalla polizia locale ed approvato in Giunta - comporta l’acquisto dell’auto per un valore di 76.433 euro, mentre sono 14 gli agenti che hanno aderito in modo volontario all’iniziativa. Saranno formati con un corso di guida sicura e corsi specifici a cura di Areu sul trasporto di organi. La formazione inizierà nel mese di ottobre e nel 2024 la “staffetta“ per i trapianti sarà operativa.