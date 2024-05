Una moderna commedia musicale. Occhi disincantati sulla famiglia

Una riflessione senza sconti su questi nostri tempi condotta da un inedito e insospettabile angolo di osservazione. È “A modern musical comedy“, la proposta di teatro Binario 7, per questa sera alle 21 e domani alle 16 in sala Chaplin, nell’ambito della stagione di prosa Teatro+Tempo Presente.

Al centro del racconto c’è una famiglia: una come tante altre. La narrazione, scarna e essenziale, si concentra su un gruppo di persone che vive, cambia e invecchia sul filo di un legame unico e inesorabile. E fin qui nulla di nuovo, se non fosse per l’inedito e insospettabile angolo di osservazione, accogliente e morbido, che offre l’occasione per avere, almeno per una volta, uno sguardo libero, candido e disincantato sulla famiglia e sui suoi componenti.

La drammaturgia si sviluppa attraverso una serie di canzoni: alcune corali e scritte per coinvolgere più personaggi, altre ideate come veri e propri monologhi cantati. Le scene sono costruite attraverso momenti coreografici ideati in collaborazione con Maja Delak, coreografa e danzatrice.

Pur riconducendo lo spettacolo nel filone del musical, la qualità dell’interpretazione delle canzoni è molto lontana dall’estetica e dalla modalità di esecuzione che l’immaginario collettivo collega a questo genere.

"Ci sono tantissimi spettacoli teatrali che parlano della famiglia – fa osservare il regista Gipo Gurrado che si occupa anche di libretto, testi e musiche – E altrettanti romanzi. Per non parlare di film: una marea. E comunque anche un sacco di racconti brevi e, a contarle, chissà quante poesie. Inoltre, saranno sicuramente centinaia gli aforismi e migliaia le canzoni. Tutte con al centro una famiglia. E dietro ognuna di queste opere c’è sicuramente un autore convinto di aver aggiunto un tassello importante per comprendere le dinamiche e i meccanismi di questo fondamentale nucleo sociale. Non è questo il mio caso. Sul più bello... io sono uscito col cane".

È una produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale con il contributo di NEXT-Laboratorio delle Idee. Biglietto intero 20 euro, ridotto 15 euro, under 18: 6 euro. Per informazioni e prenotazioni: Teatro Binario 7, via Filippo Turati 8, Monza, telefono 039 2027002; biglietteria@binario7.org.