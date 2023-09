Una giornata tra dolci e legno. La prefetta nelle scuole “del fare”

di Gualfrido Galimberti

Inizia l’anno scolastico e la Prefetta Patrizia Palmisani lancia un messaggio forte e chiaro: piena vicinanza ai giovani, alle loro necessità, alla loro formazione. Nella mattinata di ieri ha voluto recarsi personalmente in due scuole gestite dalla Provincia di Monza e Brianza attraverso Afol (Agenzia formazione orientamento lavoro): la Pertini di Seregno e il Cfp Giuseppe Terragni di Meda.

Due visite tutt’altro che di circostanza, visto che la Prefetta ha voluto confrontarsi a lungo con i docenti e con gli stessi ragazzi presenti negli istituti. Una mattinata piena, che l’ha lasciata soddisfatta. "Devo ringraziare per l’invito – ha detto – ma soprattutto devo complimentarmi per la situazione che ho trovato. Due scuole davvero all’altezza, inteso non solo come strutture belle a accoglienti, ma anche come attenzione per la persona, per la formazione, per un insegnamento che sia il più possibile al passo coi tempi. Un ragazzo seguito, aiutato anche nell’inserimento lavorativo, non costituirà mai un problema per la nostra società". Particolarmente lunga la visita alla Pertini di Seregno. Due ore complessive per conoscere nel dettaglio tutte le attività della scuola, per visitare praticamente quasi tutte le classi e i corsi che vengono proposti. Ha invitato tutti i ragazzi a non accontentarsi: "Proseguite con il vostro percorso di studi più che potete. Vi sarà utile in futuro in ambito lavorativo".

A Seregno Barbara Riva, direttrice generale di Afol MB, ha spiegato anche il progetto di sviluppo del centro, che con la realizzazione di una bakery per la produzione di pasta, pane e dolci, si aprirà per la prima volta anche al territorio. In più, nell’area, si attende anche la realizzazione di un centro integrato di servizi voluto dal Comune di Seregno. Poi la visita a Meda al Cfp Giuseppe Terragni, dove si impara a dare del tu al legno. Una visita a tutti i laboratori, anche quello di sartoria che è molto sviluppato, per uscire con il sorriso sulle labbra. Anche qui, naturalmente, è in programma uno sviluppo dell’offerta: aprirà un centro studi dedicato al lavoro di Monza e Brianza.

"Ringrazio la Prefetta per la visita alle due scuole – ha commentato Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza – in particolare per avere scelto due centri professionali invece di un liceo. È un bel messaggio per le nostre due eccellenze, gratifica anche i ragazzi per il tanto lavoro che fanno qui dentro per diventare a loro volta validi testimoni della capacità artigianale della nostra Brianza".