Una giornata speciale per trovare lavoro. Le aziende incontrano i candidati del territorio

Il Comune di Muggiò, su impulso dell’assessore con delega al Lavoro Mariano Piazzalunga, in collaborazione con il Consorzio Desio Brianza, Afol Centro per l’Impiego Monza e Confartigianato, e la partecipazione di alcune primarie aziende del territorio, organizzano un Recruiting day per la ricerca di personale di varia qualifica in cerca di opportunità lavorative.

L’appuntamento è per venerdì 14 febbraio dallo 9.30 alle 12.30, presso il Centro culturale Pier Paolo Pasolini in Villa Casati, sede del Comune, in piazza Matteotti 1. Con l’occasione le aziende e agenzie Agentrix, Fresenius Kabi Srl, Sps Srl, Afol Monza Brianza, Massironi Carni, Omg Srl, Insupport, Malvestiti Spa, Apa Confartigianato, si presenteranno e offriranno opportunità immediate di colloquio per diversi profili professionali, tra cui operai generici e specializzati in vari settori, magazzinieri, falegnami, meccanici auto, conduttori di mezzi pesanti e camion, addetti alla segreteria, ufficio contabilità, comunicazione e marketing, cucitrici, tappezzieri, macellai, installatori e manutentori impianti, tecnici di laboratorio e controllo qualità, tecnici hardware, autocad, addetti alla pulizia, assistenti familiari. Per partecipare è necessario confermare il proprio interesse entro l’11 febbraio compilando il modulo all’indirizzo forms.office.com/e/MndC6z62L9.

In caso di posti disponibili, si potrà partecipare anche senza prenotazione. È preferibile portare con sé copie del proprio curriculum vitae. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del tavolo sul lavoro che, dall’insediamento della Giunta guidata da Michele Messina, ha l’obiettivo di creare una rete tra istituzioni e mondo delle imprese.

Veronica Todaro