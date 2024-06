Una giornata con i nonni nella loro Oasi

Oggi appuntamento all’Oasi San Gerardo (via Gerardo dei Tintori 18), sul luogo dell’antico ospedale di cui si festeggia l’850esimo compleanno. Si parte alle 10.30, con l’incontro degli anziani ospiti della residenza protetta, con i bambini della scuola primaria Umberto 1, ricordando San Gerardo e il miracolo delle ciliegie. Alle 11.15 si parlerà di “Un dono solidale“, la mission del progetto “Generazione senior“ che coglie la sfida dell’invecchiamento della popolazione valorizzando e orientando il potenziale di chi è in uscita dal mondo del lavoro o in stato inattivo, ma può contribuire alle attività del territorio. Quindi facilita la nascita di contesti di scambio dove i bisogni e le risorse dei senior possano divenire fattori di sviluppo della comunità. Alle 15.30, si festeggeranno i 20 anni dell’Oasi San Gerardo.

Per l’occasione, verrà presentato il progetto “Luci nella sera“. Si tratta di una proposta di percorsi di sostegno spirituale per gli anziani e i malati monzesi. È un progetto della Comunità ecclesiastica monzese, sostenuto dalla Cooperativa La Meridiana, insieme a Caritas di Monza e l’ associazione “Le ore che contano“. Intervengono l’arciprete Silvano Provasi, il responsabile della Caritas di Monza don Augusto Panzeri; Roberto Mauri, presidente de La Meridiana e Paolo Villa (vice presidente). Gli alloggi protetti Oasi San Gerardo sono stati inaugurati nel giugno 2004, per accompagnare gli anziani nelle loro necessità in modo graduale e proporzionato, aiutandoli a rimanere nella propria comunità e vicini alla famiglia e ai propri affetti.

C.B.